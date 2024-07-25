На пожаре в Нытве ребенок получил ожоги

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Вчера, 24 июля, на пожаре в Нытвенском округе пострадал ребенок. Инцидент произошел в Нытве на ул. Ленина. Сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило в 19:40, рассказали в пресс-службе МЧС Прикамья.
На место происшествия прибыли шесть единиц пожарной техники и 19 человек личного состава. Установлено, что в квартире происходило горение мебели на площади 3 кв. м.
Пожар был потушен до прибытия спасателей. Также, до приезда пожарных из помещения был выведет ребенок двух лет. Малыш получил ожоги и был доставлен в больницу. Погибших на пожаре не было.
Предварительно, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка.