Остались жена, мать и трое детей. На СВО погиб 38-летний Максим Карнаухов

Родился мужчина 10 февраля 1986 года в селе Токари Очерского района. Окончил Очёрскую школу №2 и поступил в Зюкайский аграрный техникум по профессии «техник-электрик». Позже служил в армии и освоил специальность «механик-водитель», дослужился до командира танка. Закончил службу в звании «Сержант».