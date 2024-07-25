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Остались жена, мать и трое детей. На СВО погиб 38-летний Максим Карнаухов

Остались жена, мать и трое детей. На СВО погиб 38-летний Максим Карнаухов

25 июля 2024, 09:32
Фото: 1MI / соцсети главы Очерского округа Алексея Солодникова
В Прикамье простятся с погибшим на СВО многодетным отцом Максимом Карнауховым из Очерского округа.

В ходе спецоперации на Украине 24 марта 2024 года погиб уроженец Очерского округа Максим Сергеевич Карнаухов. Информация об этом появилась на странице Вконтакте главы округа Алексея Солодникова.

Родился мужчина 10 февраля 1986 года в селе Токари Очерского района. Окончил Очёрскую школу №2 и поступил в Зюкайский аграрный техникум по профессии «техник-электрик». Позже служил в армии и освоил специальность «механик-водитель», дослужился до командира танка. Закончил службу в звании «Сержант».

После армии Максим Сергеевич работал электромонтером в Очёрском филиале ООО «Газпром Трансгаз Чайковский».

На СВО пошел служить по контракту. Мужчина погиб 24 марта 2024 года, при исполнении воинского долга.

Прощание с погибшим состоится в пятницу 26 июля в Очерском центральном доме культуры по адресу: г. Очёр, ул. Коммунистическая, 6, в 12.00 часов.

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#Украина#Вконтакте#Сво#Прикамье#Сержант
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