Пермяки пожаловались на текущую из кранов мутную воду

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Жители Орджоникидзевского района Перми жалуются на качество водопроводной воды. По их словам, с 23 июля она стала мутной и пенящейся. Информацию об этом сообщил «Рифей-Пермь».
Как пояснили изданию в «Новогор-Прикамье», на сетях водоснабжения осуществлялись работы по переподключению потребителей на резервные трубопроводы для проведения реконструкции сетей. На фоне чего произошло насыщение воды кислородом, из-за этого она пенится и кажется белой. По заверению компании, вода подается соответствует нормативным показателям.
В настоящий момент в Орджоникидзевском районе идет ремонт дву водоводов. Один из них магистральный, он обеспечивает транспортировку воды с Чусовских очистных сооружений в город, а второй предназначен для водоснабжения микрорайонов Левшино, ПДК, КамГЭС, Молодежный и частного сектора на ул. Фрунзе.