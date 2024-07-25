Пермяки пожаловались на текущую из кранов мутную воду

Как пояснили изданию в «Новогор-Прикамье», на сетях водоснабжения осуществлялись работы по переподключению потребителей на резервные трубопроводы для проведения реконструкции сетей. На фоне чего произошло насыщение воды кислородом, из-за этого она пенится и кажется белой. По заверению компании, вода подается соответствует нормативным показателям.