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Пермяки пожаловались на текущую из кранов мутную воду

Пермяки пожаловались на текущую из кранов мутную воду

25 июля 2024, 03:38
Фото: 1MI
Ранее на сетях проводились работы по переподключению потребителей на резервные трубопроводы.

Жители Орджоникидзевского района Перми жалуются на качество водопроводной воды. По их словам, с 23 июля она стала мутной и пенящейся. Информацию об этом сообщил «Рифей-Пермь».

Как пояснили изданию в «Новогор-Прикамье», на сетях водоснабжения осуществлялись работы по переподключению потребителей на резервные трубопроводы для проведения реконструкции сетей. На фоне чего произошло насыщение воды кислородом, из-за этого она пенится и кажется белой. По заверению компании, вода подается соответствует нормативным показателям.

В настоящий момент в Орджоникидзевском районе идет ремонт дву водоводов. Один из них магистральный, он обеспечивает транспортировку воды с Чусовских очистных сооружений в город, а второй предназначен для водоснабжения микрорайонов Левшино, ПДК, КамГЭС, Молодежный и частного сектора на ул. Фрунзе.

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#Пермь#Орджоникидзевский район#Водоснабжение#Качество воды#Ремонт водоводов
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