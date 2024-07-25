После публикации Properm.ru пермякам на Садовом дали горячую воду. Но не всем

Однако, по словам Ольги, восстановления подачи горячей воды ждут жители других домов на Садовом — у них по-прежнему обозначена дата окончания работ 2 августа. Кроме того, жильцы дома на Мильчакова, 28а уже в другом микрорайоне, Плоском, обратились в редакцию Properm.ru сегодня утром. Они рассказали, что важного коммунального ресурса они лишены аж с 16 июня. При этом, по словам пермяков, сроков восстановления подачи горячего водоснабжения не обозначено. Поначалу сроки сдвигались на более позднюю дату.