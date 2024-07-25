После публикации Properm.ru пермякам на Садовом дали горячую воду. Но не всем

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:52
После публикации Properm.ru жильцам дома на Звонарева, 2 в микрорайоне Садовый включили горячую воду. Читательница Ольга рассказала, что на сайте Пермского филиала ПАО «Т Плюс» вчера было уведомление о продлении отключения до 2 августа текущего года, а сегодня оно пропало.
Однако, по словам Ольги, восстановления подачи горячей воды ждут жители других домов на Садовом — у них по-прежнему обозначена дата окончания работ 2 августа. Кроме того, жильцы дома на Мильчакова, 28а уже в другом микрорайоне, Плоском, обратились в редакцию Properm.ru сегодня утром. Они рассказали, что важного коммунального ресурса они лишены аж с 16 июня. При этом, по словам пермяков, сроков восстановления подачи горячего водоснабжения не обозначено. Поначалу сроки сдвигались на более позднюю дату.
Вчера, 24 июля, в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» по городу Перми в ответе на запрос Properm.ru сообщили, что на участке тепловой магистрали были выявлены дополнительные дефекты. Поэтому сроки завершения работ были вынужденно продлены. В частности, на Садовом привлечены дополнительные бригады с других производственных площадок Пермского филиала компании.