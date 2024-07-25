ПЗСП построит в Пермском крае завод по производству извести

На карьере планируется добывать карбонатный щебень — сырье для изготовления извести. Известь, в свою очередь, используют для изготовления газобетонных блоков, из которых застройщик возводит многоэтажные дома и коттеджи в Пермском крае и соседних регионах. В настоящее время производство извести ведется на промышленной площадке ПЗСП в Перми.