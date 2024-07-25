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ПЗСП построит в Пермском крае завод по производству извести

ПЗСП построит в Пермском крае завод по производству извести

25 июля 2024, 07:53
Фото: АО «ПЗСП»
Реклама. АО «ПЗСП». ИНН 5903004541 . erid: LjN8Jxf8Z
17 июля 2024 года ООО «Пермская нерудо-добывающая компания» (предприятие входит в группу компаний ПЗСП) получило лицензию на разработку и добычу карбонатных пород (карбонатного и строительного щебня) на Шарашинском месторождении в Кишертском муниципальном округе Пермского края.

Новый карьер позволит ПЗСП построить вблизи места добычи завод по производству извести — основы для производства газобетонных блоков.

По результатам аукциона на право пользования недрами компания внесла разовый платеж в размере 257,8 млн рублей. В соответствии с лицензией предполагается возможность добычи следующих пород на карьере: известняк для минеральной подкормки животных и птиц, известняк для производства извести, известняк для мелиорации почв, строительный камень.

Запасы пород в карьере, по предварительным данным, оцениваются в 60-100 лет.

На карьере планируется добывать карбонатный щебень — сырье для изготовления извести. Известь, в свою очередь, используют для изготовления газобетонных блоков, из которых застройщик возводит многоэтажные дома и коттеджи в Пермском крае и соседних регионах. В настоящее время производство извести ведется на промышленной площадке ПЗСП в Перми.

Евгений Демкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

Новый карьер позволит ПЗСП построить полноценный завод по производству извести в Кишертском муниципальном округе. Ориентировочный объем инвестиций в новое производство составит более 1,5 млрд рублей. Строительство завода планируется в непосредственной близости от карьера, при этом вдали от населенных пунктов. Новое место для известкового завода ПЗСП выбирал с учетом мнения местных властей и жителей окружающих населенных пунктов.

Строительство завода планируется начать уже в 2025 году.

Помимо производства извести, продукцию карьера используют на строительных объектах. Щебень применяется в работах по благоустройству придомовой территории: тротуаров, парковок, проездов. Щебень от ПЗСП покупают и сторонние потребители, которые занимаются дорожным строительством и работами по благоустройству.

Это уже второй карьер в Кишертском муниципальном округе, который разрабатывает ПЗСП. Первый известняковый карьер на месторождении Большой лог предприятие разрабатывает с 2014 года, объем выработки в нем постепенно уменьшается.

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