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Режиссером танцевального фестиваля «Танцуй. Открывай» стал хореограф «Евровидения»

Режиссером танцевального фестиваля «Танцуй. Открывай» стал хореограф «Евровидения»

25 июля 2024, 05:57
Фото: Пресс-служба правительства Пермского края
Фестиваль пройдет 27 и 28 июля на городской эспланаде.

Режиссером-постановщиком фестиваля «Танцуй. Открывай» выступит Сергей Мандрик, главный хореограф «Фабрики Звезд». Хэдлайнерами феста станут группа «Квартал» и ZVONKIY. Информацию об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

На эспланаде состоятся различные мастер-классы от хореографов и финалистов шоу «Танцы» на ТНТ, а также будут представлены все стили и направления. В субботу акцент будет сделан на такие танцевальные направления, как сальса, бачата и меренга. В воскресенье же участники смогут погрузиться в атмосферу современного танца.

Режиссером-постановщиком фестиваля выступит Сергей Мандрик, который является главным хореографом пятого, шестого и седьмого сезонов «Фабрики Звезд». Он также работал над номерами для «Евровидения», шоу «Руки вверх», группы Serebro, Валерия Леонтьева и Валерии, а также является основателем и руководителем студии Street Jazz Dance.

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#Евровидение#Танцы#Serebro#Танцевальный фестиваль#Хореография#Мастер-классы#Фабрика Звезд#Сергей Мандрик
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