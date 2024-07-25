Режиссером танцевального фестиваля «Танцуй. Открывай» стал хореограф «Евровидения»

На эспланаде состоятся различные мастер-классы от хореографов и финалистов шоу «Танцы» на ТНТ, а также будут представлены все стили и направления. В субботу акцент будет сделан на такие танцевальные направления, как сальса, бачата и меренга. В воскресенье же участники смогут погрузиться в атмосферу современного танца.