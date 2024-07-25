Результаты тестирования дронов определят рейтинг регионов по использованию БАС

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Компания «БАС» представила 15 сценариев использования беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях, включая доставку грузов, мониторинг водоемов, строительных массивов, а также проведение кадастровых работ. Самым востребованным направлением стал мониторинг сельскохозяйственных угодий и лесных массивов, пишет transsibinfo.com.
В ходе панельной дискуссии, в которой приняли участие представители компаний перспективного портфеля Фонда НТИ и экспертного сообщества, было отмечено, что результаты испытаний повлияют на федеральный рейтинг регионов по использованию беспилотных авиасистем. Регионы-лидеры смогут получить финансовую поддержку для развития отрасли беспилотной авиации на своей территории. Уточняется, что в панельной дискуссии участвовали специалисты компаний «БАС», «Аэролинк» и «ФТК».
На сахалинском аэродроме «Пушистый» команды из разных регионов выполняли полеты согласно техзаданиям, занимались разработкой планов внедрения сценариев использования беспилотных авиационных систем и демонстрировали свои практические навыки по работе с дронами.
Благодаря проведению массовых испытаний была дана оценка эффективности работы дронов в реальных условиях, а также отработано взаимодействие участников гражданских госзаказов на услуги беспилотных авиационных систем (БАС).
На мероприятии «Архипелаг 2024» впервые была представлена российская онлайн-платформа для покупки и продажи дронов — Налетай.рф. В ближайшем месяце на этом маркетплейсе, созданном ГТЛК, появится возможность приобретать или продавать отечественные беспилотники, а также участвовать в программах лизинга или государственного заказа на льготных условиях.
На полях интенсива компании «СТРАТУС» и «БАС» заключили соглашение о сотрудничестве в области беспилотной авиации, в соответствии с которым ООО «БАС» будет осуществлять эксклюзивную дистрибуцию инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR в сфере беспилотной сельскохозяйственной авиации и заниматься развитием профильной системы кадровой подготовки. Кроме того, в рамках мероприятия «Архипелаг 2024 БАС» заключила партнерское соглашение с ООО «Техноджет». Стороны займутся проекта «Создание беспилотного многоцелевого самолета на базе „Аккорд-201“.
По словам Владимира Маркина, директора по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“, особое внимание на „Архипелаге 2024“ было уделено межрегиональному сотрудничеству. Маркин подчеркнул значимость для концерна компании „БАС“ как ключевого партнера в развитии региональных рынков.