Результаты тестирования дронов определят рейтинг регионов по использованию БАС

В ходе панельной дискуссии, в которой приняли участие представители компаний перспективного портфеля Фонда НТИ и экспертного сообщества, было отмечено, что результаты испытаний повлияют на федеральный рейтинг регионов по использованию беспилотных авиасистем. Регионы-лидеры смогут получить финансовую поддержку для развития отрасли беспилотной авиации на своей территории. Уточняется, что в панельной дискуссии участвовали специалисты компаний «БАС», «Аэролинк» и «ФТК».