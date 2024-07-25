Скорость загрузки YouTube может снизится до 70 процентов

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
К концу этой недели скорость загрузки YouTube в России может снизиться до 40%, а к концу следующей — до 70%. Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Замедление видеохостинга — шаг российских властей. Пока эта мера коснется только пользователей стационарных компьютеров. До конца текущей недели скорость загрузки YouTube может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Мобильная версия будет работать нормально.
«"Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — пишет Хинштейн.
Замедление видеохостинга на стационарных компьютерах намеренно проводится летом, так как многие в отпуске и пользуются смартфонами. При этом депутат предлагает активно пользоваться отечественной альтернативой YouTube — Rutube, VK Видео.