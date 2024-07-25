Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю задержали участников организованный преступной группы, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.
С апреля по июль 2024 года пермяки занимались организацией незаконного
игорного заведения в Березниках. По подозрению в совершении
преступления были задержаны пять местных жителей.
В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в целях установления всех обстоятельств.