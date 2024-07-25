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Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино

Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино

25 июля 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
В отношении пяти местных жителей было возбуждено уголовное дело.
Сюжет
ФСБ

Сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю задержали участников организованный преступной группы, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

С апреля по июль 2024 года пермяки занимались организацией незаконного
игорного заведения в Березниках. По подозрению в совершении
преступления были задержаны пять местных жителей.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в целях установления всех обстоятельств.

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#Пермский край#ФСБ#Березники#Уголовное дело#Арест#Азартные игры#Игорное заведение#Подпольное казино#Организаторы#Преступная группа#Оперативно-розыскные мероприятия#Следственные действия#Управление ФСБ
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