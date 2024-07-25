Стало известно состояние сотрудника ГУФСИН, пострадавшего на «Зове Пармы»

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Состояние сотрудника ГУФСИН, пострадавшего от удара топором на фестивале «Зов Пармы», улучшилось. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.
«Один из пострадавших продолжает лечение в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в министерстве. Ранее сообщалось, что еще один пострадавший — участник СВО — сначала отказался от госпитализации, а потом все же обратился в больницу. В итоге врачи сказали, что мужчина чудом остался жив. Ему сделал операцию приехавший из Перми нейрохирург.
Напомним, рано утром 21 июля на фестивале «Зов Пармы» в селе Серегово 35-летний мужчина кинулся с топором на двух молодых людей. Нападавший задержан, в отношение него возбуждено уголовное дело по факту нанесения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц.