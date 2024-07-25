Стало известно состояние сотрудника ГУФСИН, пострадавшего на «Зове Пармы»

«Один из пострадавших продолжает лечение в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в министерстве. Ранее сообщалось, что еще один пострадавший — участник СВО — сначала отказался от госпитализации, а потом все же обратился в больницу. В итоге врачи сказали, что мужчина чудом остался жив. Ему сделал операцию приехавший из Перми нейрохирург.