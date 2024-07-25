В Мотовилихе начался капитальный ремонт подземного перехода

После устройства гидроизоляционного слоя стен рабочие восстановят лакокрасочное покрытие стен и потолка, выполнят работы по устройству дренажной и вентиляционной системы. Кроме того, они проведут работы по устройству платформ для маломобильных групп населения. В техническом помещении перехода установят электрощитовую, что позволит разместить там оборудование для дополнительного освещения. Также здесь появится дополнительное видеонаблюдение. После окончания капитального ремонта в рамках гарантийных обязательств на стенах перехода восстановят граффити.