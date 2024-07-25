В Мотовилихе начался капитальный ремонт подземного перехода

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Перми начался капитальный ремонт подземного перехода на ул. Уральская. Ранее в администрации города сообщали, что подрядчик (по данным госзакупок это ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов») реализует проект в 2024–2025 годах.
В ходе ремонта исполнитель выполнит работы по устройству внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений в данном сооружении. Это поможет в будущем предотвратить протечки воды в период дождей и таяния снега, а также избежать промерзания стен зимой.
После устройства гидроизоляционного слоя стен рабочие восстановят лакокрасочное покрытие стен и потолка, выполнят работы по устройству дренажной и вентиляционной системы. Кроме того, они проведут работы по устройству платформ для маломобильных групп населения. В техническом помещении перехода установят электрощитовую, что позволит разместить там оборудование для дополнительного освещения. Также здесь появится дополнительное видеонаблюдение. После окончания капитального ремонта в рамках гарантийных обязательств на стенах перехода восстановят граффити.
Капремонт планируется окончить в январе 2025 года. В прошлом году был выполнен текущий ремонт — подрядчик заменил поликарбонат на входных группах и покрасил металлические части пешеходного ограждения. Пермяки жаловались на плачевное состояние подземного перехода, после чего чиновники рассказали, что будет проведен капремонт.