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В микрорайоне Рабочий поселок начался ремонт подземного перехода

В Мотовилихе начался капитальный ремонт подземного перехода

25 июля 2024, 07:20
Фото: пресс-служба администрации Перми

В микрорайоне Рабочий поселок начался ремонт подземного перехода

Текущий ремонт делали прошлым летом, но теперь чиновники обещают приспособить переход для пермяков с инвалидностью.

В Перми начался капитальный ремонт подземного перехода на ул. Уральская. Ранее в администрации города сообщали, что подрядчик (по данным госзакупок это ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов») реализует проект в 2024–2025 годах.

В ходе ремонта исполнитель выполнит работы по устройству внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений в данном сооружении. Это поможет в будущем предотвратить протечки воды в период дождей и таяния снега, а также избежать промерзания стен зимой.

После устройства гидроизоляционного слоя стен рабочие восстановят лакокрасочное покрытие стен и потолка, выполнят работы по устройству дренажной и вентиляционной системы. Кроме того, они проведут работы по устройству платформ для маломобильных групп населения. В техническом помещении перехода установят электрощитовую, что позволит разместить там оборудование для дополнительного освещения. Также здесь появится дополнительное видеонаблюдение. После окончания капитального ремонта в рамках гарантийных обязательств на стенах перехода восстановят граффити.

Капремонт планируется окончить в январе 2025 года. В прошлом году был выполнен текущий ремонт — подрядчик заменил поликарбонат на входных группах и покрасил металлические части пешеходного ограждения. Пермяки жаловались на плачевное состояние подземного перехода, после чего чиновники рассказали, что будет проведен капремонт.

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#Общество#Пермь#Городская среда
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