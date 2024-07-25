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В Осе продолжается благоустройство Ярмарочной площади

В Осе продолжается благоустройство Ярмарочной площади

25 июля 2024, 09:40
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края
Этот проект выбрали сами жители в ходе Всероссийского голосования, а идею предложили школьники во время «Парламентского урока» с председателем Законодательного Собрания Пермского края Валерием Сухих.

В этом году проходит третий этап работ по благоустройству центра Осы. Сейчас в рамках проекта проходит обустройство тротуаров и освещения. Уже проведена планировка территории, прокладка кабелей освещения, установка бортовых камней и асфальтобетонного покрытия. Начались работы по укладке тротуарной плитки.

Напомним, идея по благоустройству города Осы родилась в рамках проекта Законодательного Собрания Пермского края — Парламентский урок. На нем вместе с депутатами школьники из территорий региона обсуждают актуальные вопросы своих муниципальных образований. Во время Парламентского урока с председателем Законодательного Собрания Валерием Сухих ученики школы №2 Осы предложили благоустроить одно из самых популярных мест в своем городе — Ярмарочную площадь. Идея получила поддержку местных и краевых властей и была номинирована на голосование.

Проект несколько раз становился победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства, и теперь реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На реализацию также выделены средства краевого и местного бюджетов.

Ранее председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отмечал, что участие жителей в решении местных вопросов играет важную роль для развития территорий. «Школьники предложили „вдохнуть новую жизнь“ в старую городскую площадь и горожане их поддержали. Благодаря поддержке губернатора региона и местной администрации удалось создать новое место притяжения в Осе, которое привлекает и жителей, и гостей города», — подчеркнул Валерий Сухих.

В 2023 году в рамках реализации второго этапа благоустройства в центре Осы было создано современное концертное пространство: установлена сцена с подиумом, скамейки, урны, заасфальтирована площадь и появился арт-объект «Оса» с декоративной подсветкой.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края

В 2022 году на объекте в рамках первого этапа реализации проекта была установлена новая хоккейная коробка взамен старой, обустроены площадки для волейбола и фитнеса, а также установлены трибуны и модульное здание для переодевания.

В дальнейшем на Ярмарочной площади предполагается создание различных функциональных зон, в том числе детской площадки и площадки для тихих игр. Работы четвертого этапа благоустройства общественного пространства будут проведены в 2025 году.

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