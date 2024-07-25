В Осе продолжается благоустройство Ярмарочной площади

Напомним, идея по благоустройству города Осы родилась в рамках проекта Законодательного Собрания Пермского края — Парламентский урок. На нем вместе с депутатами школьники из территорий региона обсуждают актуальные вопросы своих муниципальных образований. Во время Парламентского урока с председателем Законодательного Собрания Валерием Сухих ученики школы №2 Осы предложили благоустроить одно из самых популярных мест в своем городе — Ярмарочную площадь. Идея получила поддержку местных и краевых властей и была номинирована на голосование.