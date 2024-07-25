В Перми нашли подрядчика по продлению улицы Углеуральской

Согласно размещенной документации, участок автодороги должен стать продолжением ул. Углеуральской и соединиться с ул. 2-й Шоссейной и ул. Локомотивной. В дальнейшем он обеспечит выход на ул. Строителей и круговую развязку на площади Гайдара. Исполнитель обязуется провести подготовительные работы, в том числе демонтаж ряда объектов и выполнение ряда инженерных мероприятий по переустройству теплосетей.