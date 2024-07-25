В Перми нашли подрядчика по продлению улицы Углеуральской

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В Перми определили подрядчика на право строительства дороги «Углеуральская — 2-я Шоссейная — Локомотивная». Им стало уфимское АО «Уралмостострой». Стоимость контракта составила 433,3 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок, первым на это внимание обратил «Business Class».
Согласно размещенной документации, участок автодороги должен стать продолжением ул. Углеуральской и соединиться с ул. 2-й Шоссейной и ул. Локомотивной. В дальнейшем он обеспечит выход на ул. Строителей и круговую развязку на площади Гайдара. Исполнитель обязуется провести подготовительные работы, в том числе демонтаж ряда объектов и выполнение ряда инженерных мероприятий по переустройству теплосетей.
Работы на объекте должны быть завершены до 31 октября 2025 года.