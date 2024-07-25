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В Перми открылся центр по подготовке спасателей на воде

В Перми открылся центр по подготовке спасателей на воде

25 июля 2024, 12:44
Фото: Freepik
Генеральным директором спасательного центра стал Сергей Ваганов.

В Перми зарегистрировали новую организацию по подготовке спасателей — АНО ДПО «Учебный центр спасания на водах». Информация об этом появилась 22 июля на сайте «СПАРК-Интерфакс».

По данным сайта Rusprofile, учредителями организации являются Сергей Ваганов, Владислав Свергунов и Андрей Головатюк. В том числе, Сергей Ваганов выступает гендиректором организации.

Стоит отметить и то, что Андрей Головатюк является председателем пермского отделения организации «Всероссийского общества спасания на водах».

Напомним, что по данным ГУ МЧС Прикамья, с начала летнего сезона произошло около 25 происшествий на водных объектах. В результате которых погибло 19 человек, среди них семь детей.

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#Происшествия#Пермь#Спасатели#Обучение#Пермские спасатели#Водные объекты#ГУ МЧС Прикамья
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