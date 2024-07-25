В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу

Общая площадь застройки составит 8,4 тыс. кв. м. Помимо обустройства сцены, планируется строительство пешеходной зоны. Здесь будут места для отдыха с лавками и урнами для мусора. Также будет проезд, 20 парковочных мест, в том числе 5 расширенных мест для инвалидов, а также велопарковка. К фасаду здания будет подведена декоративная подсветка.