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В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу

В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу

25 июля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Документ был опубликован госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.

На проектную документацию строительства новой сцены оперного театра в Перми выдано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ был опубликован на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Как сообщается в документации, участок проектирования расположен в исторической части Перми, в границах территории объекта археологического наследия «Егошихинский медеплавильный завод, поселение» и объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод». Возвести новую сцену для «Пермского академического театр оперы и балета имени Чайковского» планируется в микрорайоне Разгуляй на ул. Ленина, 2а.

Общая площадь застройки составит 8,4 тыс. кв. м. Помимо обустройства сцены, планируется строительство пешеходной зоны. Здесь будут места для отдыха с лавками и урнами для мусора. Также будет проезд, 20 парковочных мест, в том числе 5 расширенных мест для инвалидов, а также велопарковка. К фасаду здания будет подведена декоративная подсветка.

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#Пермь#Строительство#Чайковский#Культурное наследие#Инвалиды#Оперный театр#Парковка#Застройка#Археология#Пешеходная зона
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