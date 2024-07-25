В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
На проектную документацию строительства новой сцены оперного театра в Перми выдано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ был опубликован на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия.
Как сообщается в документации, участок проектирования расположен в исторической части Перми, в границах территории объекта археологического наследия «Егошихинский медеплавильный завод, поселение» и объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод». Возвести новую сцену для «Пермского академического театр оперы и балета имени Чайковского» планируется в микрорайоне Разгуляй на ул. Ленина, 2а.
Общая площадь застройки составит 8,4 тыс. кв. м. Помимо обустройства сцены, планируется строительство пешеходной зоны. Здесь будут места для отдыха с лавками и урнами для мусора. Также будет проезд, 20 парковочных мест, в том числе 5 расширенных мест для инвалидов, а также велопарковка. К фасаду здания будет подведена декоративная подсветка.