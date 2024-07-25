В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Минимущества Прикамья подписало с ООО СЗ «Квартал №137» договор о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Куйбышева, Луначарского, Комсомольским проспектом и Пушкина. Раньше на этом участке находился знаменитый долгострой — «дом с портретом Есенина», сообщает «Ъ-Прикамья».
На площади 3,35 га девелопер построит жилой дом, а также объекты социальной инфраструктуры и благоустройства. Будет возведена и детская поликлиника, медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Отмечается, что застройщик займется капитальным ремонтом участков дорог улиц Пушкина, Куйбышева и Луначарского.