В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»

На площади 3,35 га девелопер построит жилой дом, а также объекты социальной инфраструктуры и благоустройства. Будет возведена и детская поликлиника, медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Отмечается, что застройщик займется капитальным ремонтом участков дорог улиц Пушкина, Куйбышева и Луначарского.