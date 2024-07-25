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В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»

В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»

25 июля 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
Власти региона подписали договор о комплексном развитии территории с ООО СЗ «Квартал №137».

Минимущества Прикамья подписало с ООО СЗ «Квартал №137» договор о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Куйбышева, Луначарского, Комсомольским проспектом и Пушкина. Раньше на этом участке находился знаменитый долгострой — «дом с портретом Есенина», сообщает «Ъ-Прикамья».

На площади 3,35 га девелопер построит жилой дом, а также объекты социальной инфраструктуры и благоустройства. Будет возведена и детская поликлиника, медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Отмечается, что застройщик займется капитальным ремонтом участков дорог улиц Пушкина, Куйбышева и Луначарского.

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#Дороги#Капитальный ремонт#Медучреждение#Договор#Детская поликлиника#Жилой дом#Социальная инфраструктура#Минимущества Прикамья#Комплексное развитие территории#ООО СЗ «Квартал №137»#Знаменитый долгострой#Дом с портретом Есенина
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