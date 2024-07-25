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В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98

В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98

25 июля 2024, 08:11
Фото: ideogram.ai
Стоимость одного литра бензина АИ-98 составила 72,64 рубля.
Сюжет
Бензин

В Прикамье с 16 по 22 июля подорожали все марки автомобильного и дизельного топлива. Больше всего, на 45 копеек, подорожала марка бензина АИ-98 — с 72,19 до 72,64 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Средняя цена на автомобильный бензин в регионе составила 57,30 рублей, увеличившись за неделю на 24 копейки. Цена одного литра бензина марки АИ-92 поднялась до 52,85 (на прошлой неделе 52,64 рубля), марки АИ-95 — до 57,44 рубля (на прошлой неделе 57,23 рубля).

Стоимость одного литра дизтоплива сложилась в 66,61 рублей. Пермский край все еще остается лидером по ценам на топливо в Приволжском федеральном округе. В среднем по ПФО бензин стоит 55,40 рублей, а дизельное топливо — 63,46 рублей.

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#Авто#Регион#Пермский край#Цены#Пфо#Росстат#Бензин#Дизель#Топливо#Прикамье
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