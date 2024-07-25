В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98

В Прикамье с 16 по 22 июля подорожали все марки автомобильного и дизельного топлива. Больше всего, на 45 копеек, подорожала марка бензина АИ-98 — с 72,19 до 72,64 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.