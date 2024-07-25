В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В Прикамье с 16 по 22 июля подорожали все марки автомобильного и дизельного топлива. Больше всего, на 45 копеек, подорожала марка бензина АИ-98 — с 72,19 до 72,64 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Средняя цена на автомобильный бензин в регионе составила 57,30 рублей, увеличившись за неделю на 24 копейки. Цена одного литра бензина марки АИ-92 поднялась до 52,85 (на прошлой неделе 52,64 рубля), марки АИ-95 — до 57,44 рубля (на прошлой неделе 57,23 рубля).
Стоимость одного литра дизтоплива сложилась в 66,61 рублей. Пермский край все еще остается лидером по ценам на топливо в Приволжском федеральном округе. В среднем по ПФО бензин стоит 55,40 рублей, а дизельное топливо — 63,46 рублей.