В Пермском округе может появиться комиссия по контролю за безбилетными пассажирами

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
В Пермском городском округе может появится комиссия по рассмотрению административных правонарушений на транспорте. Соответствующий проект закона внес в краевой парламент глава города Перми Эдуард Соснин, сообщает телеграм-канал «Парламент | Пермский край».
Предполагается, что комиссия будет контролировать оплату проезда в общественном транспорте, а также рассматривать протоколы по безбилетному проезду. Сейчас этим занимаются внутригородские административные комиссии.
В мэрии отметили, что передача полномочий ведомству позволит централизовать этот процесс, тщательней рассматривать составы правонарушений, уменьшить время их рассмотрения, ужесточить контроль оплаты штрафов и улучшить работу с приставами.
Если законопроект будет принят, новый орган начнет работу с января следующего года. Проект закона планируется рассмотреть на заседании регионального парламента в августе.