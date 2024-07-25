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В Пермском округе создадут комиссию по контролю за безбилетными пассажирами

В Пермском округе может появиться комиссия по контролю за безбилетными пассажирами

25 июля 2024, 05:45
Фото: 1MI

В Пермском округе создадут комиссию по контролю за безбилетными пассажирами

Проект закона будет рассмотрен краевым парламентом в августе.

В Пермском городском округе может появится комиссия по рассмотрению административных правонарушений на транспорте. Соответствующий проект закона внес в краевой парламент глава города Перми Эдуард Соснин, сообщает телеграм-канал «Парламент | Пермский край».

Предполагается, что комиссия будет контролировать оплату проезда в общественном транспорте, а также рассматривать протоколы по безбилетному проезду. Сейчас этим занимаются внутригородские административные комиссии.

В мэрии отметили, что передача полномочий ведомству позволит централизовать этот процесс, тщательней рассматривать составы правонарушений, уменьшить время их рассмотрения, ужесточить контроль оплаты штрафов и улучшить работу с приставами.

Если законопроект будет принят, новый орган начнет работу с января следующего года. Проект закона планируется рассмотреть на заседании регионального парламента в августе.

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#Пермь#Штрафы#Транспорт#Законодательство#Правонарушения#Проездной билет#Городская комиссия
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