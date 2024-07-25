В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Щуковым из Косинского округа

Родился мужчина 14 ноября 1970 года, проживал в деревне Чазево. В августе проходил службу по контракту в звании гвардии рядового. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — пишут власти Косинского округа.



Прощание с Александром Щуковым проходит в деревне Чазево на ул. Молодежная, 7, до 13:30 часов 25 июля текущего года. Траурный митинг состоится 25 июля в 14:00 на площади СДК.