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В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Щуковым из Косинского округа

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Щуковым из Косинского округа

25 июля 2024, 02:45
Фото: Администрация Косинского округа
Прощание с мужчиной проходит сегодня, 25 июля.

В ходе спецоперации на Украине 19 октября 2023 года погиб уроженец Косинского округа Александр Щуков. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Родился мужчина 14 ноября 1970 года, проживал в деревне Чазево. В августе проходил службу по контракту в звании гвардии рядового. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — пишут власти Косинского округа.

Прощание с Александром Щуковым проходит в деревне Чазево на ул. Молодежная, 7, до 13:30 часов 25 июля текущего года. Траурный митинг состоится 25 июля в 14:00 на площади СДК.

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#Украина#Спецоперация#Погибший#Траурный митинг#Утрата#Косинский округ#Александр Щуков#Деревня Чазево#Гвардия рядовой#Служба по контракту
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