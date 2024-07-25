В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Щуковым из Косинского округа

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В ходе спецоперации на Украине 19 октября 2023 года погиб уроженец Косинского округа Александр Щуков. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Родился мужчина 14 ноября 1970 года, проживал в деревне Чазево. В августе проходил службу по контракту в звании гвардии рядового. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — пишут власти Косинского округа.
Прощание с Александром Щуковым проходит в деревне Чазево на ул. Молодежная, 7, до 13:30 часов 25 июля текущего года. Траурный митинг состоится 25 июля в 14:00 на площади СДК.