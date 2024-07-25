В Прикамье растет заболеваемость корью

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Прикамье наблюдается рост заболеваемости корью, по большей части за счет непривитых граждан. По состоянию на 23 июля в регионе было зарегистрировано и лабораторно подтверждено 125 случаев кори, среди которых 55% детей.
В краевом Управлении Роспотребнадзора сообщили, что при регистрации случаев кори совместно с минздравом Прикамья организуются противоэпидемические мероприятия — определение круга контактных лиц, медицинское наблюдение за ними и их вакцинация