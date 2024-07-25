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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Прикамье растет заболеваемость корью

В Прикамье растет заболеваемость корью

25 июля 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Большая часть инфицированных — непривитые граждане.

В Прикамье наблюдается рост заболеваемости корью, по большей части за счет непривитых граждан. По состоянию на 23 июля в регионе было зарегистрировано и лабораторно подтверждено 125 случаев кори, среди которых 55% детей.

В краевом Управлении Роспотребнадзора сообщили, что при регистрации случаев кори совместно с минздравом Прикамья организуются противоэпидемические мероприятия — определение круга контактных лиц, медицинское наблюдение за ними и их вакцинация

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#Пермский край#Эпидемия#Роспотребнадзор#Минздрав#Прививки#Корь
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