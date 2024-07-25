В сквере в центре Перми снесли кусты ради строительства перрона

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Перми в саду Гоголя убрали кусты — это взволновало жителей города. В мэрии пояснили, что насаждения удалили для того, чтобы заехала строительная техника, которая будет возводить перрон. пишет «АиФ-Пермь».
Горожане обратили внимание, что с территории сада Гоголя на пересечении ул. Окулова и Попова пропали кусты. «Перенос зелёных насаждений связан со строительством перрона ОАО „РЖД“. Кустарник убрали для возможности заезда строительной техники на площадку, чтобы не нанести ущерб зеленым насаждениям», — объясняют в администрации Перми.
РЖД построит железнодорожную платформу со смотровой площадкой длиной 195 м в створе ул. Попова в 2024 году. Цена разработки документации — 32 млн рублей.