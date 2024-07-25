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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

В сквере в центре Перми снесли кусты ради строительства перрона

В сквере в центре Перми снесли кусты ради строительства перрона

25 июля 2024, 13:27
Фото: properm.ru
Зеленые насаждения обещают восстановить в прежнем виде.

В Перми в саду Гоголя убрали кусты — это взволновало жителей города. В мэрии пояснили, что насаждения удалили для того, чтобы заехала строительная техника, которая будет возводить перрон. пишет «АиФ-Пермь».

Горожане обратили внимание, что с территории сада Гоголя на пересечении ул. Окулова и Попова пропали кусты. «Перенос зелёных насаждений связан со строительством перрона ОАО „РЖД“. Кустарник убрали для возможности заезда строительной техники на площадку, чтобы не нанести ущерб зеленым насаждениям», — объясняют в администрации Перми.

РЖД построит железнодорожную платформу со смотровой площадкой длиной 195 м в створе ул. Попова в 2024 году. Цена разработки документации — 32 млн рублей.

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