Ветреная и дождливая погода ожидает жителей Прикамья в эту пятницу

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в региональном МЧС просят жителей Прикамья быть внимательными и осторожными. В непогоду старайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также не оставляйте личные автомобили около них.