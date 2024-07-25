Ветреная и дождливая погода ожидает жителей Прикамья в эту пятницу

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Завтра, 26 июля, в Пермском крае местами ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, днем по югу и востоку региона прогнозируется сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями в региональном МЧС просят жителей Прикамья быть внимательными и осторожными. В непогоду старайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также не оставляйте личные автомобили около них.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дорогах. О происшествиях сообщайте по телефонам вызова служб экстренного реагирования — 01, 101 или 112.