properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

В пятницу 26 июля в Прикамье ожидаются сильные дожди и ветер

Ветреная и дождливая погода ожидает жителей Прикамья в эту пятницу

25 июля 2024, 10:09
Фото: ideogram.ai

В пятницу 26 июля в Прикамье ожидаются сильные дожди и ветер

Будьте осторожны, если непогода настигла вас на улице.

Завтра, 26 июля, в Пермском крае местами ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, днем по югу и востоку региона прогнозируется сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в региональном МЧС просят жителей Прикамья быть внимательными и осторожными. В непогоду старайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также не оставляйте личные автомобили около них.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дорогах. О происшествиях сообщайте по телефонам вызова служб экстренного реагирования — 01, 101 или 112.

Читайте также:
МЧС: сильный ветер, град и ливень ожидают пермяков в ближайшие часыВ МЧС предупредили о жаре и ливнях в ПрикамьеМЧС предупреждает пермяков о грозе 4 июля
#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Мчс#Непогода
Подпишитесь
Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино
Сегодня, 08:38
В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98
Сегодня, 08:11
Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»
Сегодня, 08:06
В Пермском округе может появиться комиссия по контролю за безбилетными пассажирами
Сегодня, 05:45
После публикации Properm.ru пермякам на Садовом дали горячую воду. Но не всем
Сегодня, 05:44