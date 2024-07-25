Завтра в двух округах Прикамья простятся с погибшими участниками СВО

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
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Updated Сегодня, 11:37
Завтра, 26 июля, в Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО жителями региона. Как рассказали в пресс-службе администрации Добрянского городского округа, 29-летний Вячеслав Зотев родился 10 марта 1994 года в деревне Залесная Добрянского муниципального района. После окончания школы работал на нескольких предприятиях.
21 августа прошлого года отправился в зону проведения СВО служить по контракту. Служил в штурмовой роте отделения (захвата) штурмовой группы в звании рядовой. 6 ноября был тяжело ранен, 18 ноября скончался в госпитале поселка Новый Московской области. У покойного остались мама и сестра. Прощание с ним состоится в 11:00 в деревне Залесная (переулок Советский, 3, на улице).
Кроме того, в пресс-службе администрации Ординского муниципального округа рассказали, что 13 мая на СВО погиб местный житель Азат Нигамаев. Прощание с ним пройдет в 11:00 в селе Карьево, в Карьевском ДК (ул. Центральная, 5).