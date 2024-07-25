Завтра в двух округах Прикамья простятся с погибшими участниками СВО

21 августа прошлого года отправился в зону проведения СВО служить по контракту. Служил в штурмовой роте отделения (захвата) штурмовой группы в звании рядовой. 6 ноября был тяжело ранен, 18 ноября скончался в госпитале поселка Новый Московской области. У покойного остались мама и сестра. Прощание с ним состоится в 11:00 в деревне Залесная (переулок Советский, 3, на улице).