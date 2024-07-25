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Житель Чайковского лишился 6,5 миллионов после посещения сайта знакомств

Житель Чайковского лишился 6,5 миллионов после посещения сайта знакомств

25 июля 2024, 10:50
Фото: Freepik
Доверчивый мужчина решил заработать на криптовалюте.

39-летний житель Чайковского оформил кредиты на сумму 6,5 млн рублей и перевел их мошенникам, пообещавшим заработок на криптовалюте. Контакты «специалиста» по криптовалюте ему дала девушка, с которой мужчина познакомился на сайте знакомств. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе диалога с лжеконсультантом, житель Чайковского переводил личные и кредитные средства на платформу для заработка и на счета физических лиц. В один из моментов ему удалось вывести 40 тысяч рублей, однак вскоре его счет заблокировали.

Мошенник сообщил, что денежные средства «зависли» и необходимо оформить новые кредиты. Однако мужчина, и без того погрязший в долгах, отказал в этом. После чего «консультант» удалил переписку и перестал отвечать на звонки. Девушка вскоре пропала тоже.

Сейчас следственный отдел Чайковского городского округа возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Пермский край#Мошенничество#Криптовалюта#Чайковский#Уголовное дело#Деньги#Чайковский район#Знакомства
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