Житель Чайковского лишился 6,5 миллионов после посещения сайта знакомств

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
39-летний житель Чайковского оформил кредиты на сумму 6,5 млн рублей и перевел их мошенникам, пообещавшим заработок на криптовалюте. Контакты «специалиста» по криптовалюте ему дала девушка, с которой мужчина познакомился на сайте знакомств. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
В ходе диалога с лжеконсультантом, житель Чайковского переводил личные и кредитные средства на платформу для заработка и на счета физических лиц. В один из моментов ему удалось вывести 40 тысяч рублей, однак вскоре его счет заблокировали.
Мошенник сообщил, что денежные средства «зависли» и необходимо оформить новые кредиты. Однако мужчина, и без того погрязший в долгах, отказал в этом. После чего «консультант» удалил переписку и перестал отвечать на звонки. Девушка вскоре пропала тоже.
Сейчас следственный отдел Чайковского городского округа возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».