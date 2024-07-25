Житель Чайковского лишился 6,5 миллионов после посещения сайта знакомств

Мошенник сообщил, что денежные средства «зависли» и необходимо оформить новые кредиты. Однако мужчина, и без того погрязший в долгах, отказал в этом. После чего «консультант» удалил переписку и перестал отвечать на звонки. Девушка вскоре пропала тоже.