Аппарат УЗИ и MacBook. Что арестовали судебные приставы в 2024 году

Управление судебных приставов Пермского края составило рейтинг самого необычного имущества, арестованного у должников. За полгода приставы арестовали имущество на сумму 687 млн рублей. Из которых в результате продажи выручили порядка 138 млн рублей. Об этом сообщили в пресс службе судебных приставов Прикамья.