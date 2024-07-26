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Аппарат УЗИ и MacBook. Что арестовали судебные приставы в 2024 году

Аппарат УЗИ и MacBook. Что арестовали судебные приставы в 2024 году

26 июля 2024, 06:15
Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю
Самым дорогим имуществом стали помещения в бизнес-центре «Синица», стоимость которых оценили в 42 млн рублей.

Управление судебных приставов Пермского края составило рейтинг самого необычного имущества, арестованного у должников. За полгода приставы арестовали имущество на сумму 687 млн рублей. Из которых в результате продажи выручили порядка 138 млн рублей. Об этом сообщили в пресс службе судебных приставов Прикамья.

Самым дорогим арестованным имуществом стали помещения в бизнес-центре «Синица», стоимость которых оценили в 42 млн руб. На втором месте в списке — квартира в Дзержинском районе площадью 150 кв. м., которую оценили в 10 млн руб.

Наибольшую сумму, которую взыскатель получил после продажи имущества, составила 7 млн рублей. На такую сумму были арестованы 14 залоговых объектов недвижимости, включая стоянку и 3 земельных участка.

А самым необычным арестованным имуществом должников стали аппарат УЗИ и Apple MacBook.

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#Недвижимость#Пермский край#Судебные приставы#Арест имущества#Бизнес-центр#Помещения
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