Аппарат УЗИ и MacBook. Что арестовали судебные приставы в 2024 году

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Управление судебных приставов Пермского края составило рейтинг самого необычного имущества, арестованного у должников. За полгода приставы арестовали имущество на сумму 687 млн рублей. Из которых в результате продажи выручили порядка 138 млн рублей. Об этом сообщили в пресс службе судебных приставов Прикамья.
Самым дорогим арестованным имуществом стали помещения в бизнес-центре «Синица», стоимость которых оценили в 42 млн руб. На втором месте в списке — квартира в Дзержинском районе площадью 150 кв. м., которую оценили в 10 млн руб.
Наибольшую сумму, которую взыскатель получил после продажи имущества, составила 7 млн рублей. На такую сумму были арестованы 14 залоговых объектов недвижимости, включая стоянку и 3 земельных участка.
А самым необычным арестованным имуществом должников стали аппарат УЗИ и Apple MacBook.