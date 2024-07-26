Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Перми 30 июля состоится акция по возвращению арт-объекта «Скарабей» в Сад камней у вокзала Пермь-2. Об этом сообщил на своей странице во ВКонтакте Владимир Береснев.
Автором скульптуры является казахский художник Молдакул Нарымбетов. «Участие в акции безвозмездно-добровольное. В качестве бонуса — мой рассказ об этом арт-объекте и рассказ художника Рустама Исмагилова о процессе его реставрации», — пишет Береснев.
Для желающих принять участие в погрузке сбор в 15:30 возле музея ПЕРММ на Крисанова, 4. Остальным предлагается прийти в Сад камней к 16:00.
«Жук-скарабей» был выполнен в 2011 году в рамках паблик-арт программы Музея современного искусства PERMM. Насекомое создано из автомобильных покрышек. Летом прошлого года вандалы повредили арт-объект, сломав лапы жука, на которых держался шар.