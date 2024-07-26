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Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней

Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней

26 июля 2024, 08:25
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Установка пройдет 30 июля.

В Перми 30 июля состоится акция по возвращению арт-объекта «Скарабей» в Сад камней у вокзала Пермь-2. Об этом сообщил на своей странице во ВКонтакте Владимир Береснев.

Автором скульптуры является казахский художник Молдакул Нарымбетов. «Участие в акции безвозмездно-добровольное. В качестве бонуса — мой рассказ об этом арт-объекте и рассказ художника Рустама Исмагилова о процессе его реставрации», — пишет Береснев.

Для желающих принять участие в погрузке сбор в 15:30 возле музея ПЕРММ на Крисанова, 4. Остальным предлагается прийти в Сад камней к 16:00.

«Жук-скарабей» был выполнен в 2011 году в рамках паблик-арт программы Музея современного искусства PERMM. Насекомое создано из автомобильных покрышек. Летом прошлого года вандалы повредили арт-объект, сломав лапы жука, на которых держался шар.

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#Пермь#Музей#Искусство#Арт-объект#Художник#Акция#Реставрация#Скульптура#Паблик-арт
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