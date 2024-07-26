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Авиаперевозчик «КрасАвиа» продолжит рейсы Пермь — Уфа до конца октября

Авиаперевозчик «КрасАвиа» продолжит рейсы Пермь — Уфа до конца октября

26 июля 2024, 07:09
Фото: vk.com/krasavia
Всего запланировано четыре рейса: два в сентябре и два в октябре.

Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» продлила летную программу из Перми в Уфу до 20 октября. Информация об этом появилась на онлайн-табло международного аэропорта.

Всего в столицу Башкирии этой осенью из Перми планируется четыре рейса: 7 и 21 сентября (время в пути — 1 час), 6 и 20 октября (время в пути — 1 час 25 минут).

Ранее сообщалось, что перевозчик приостановил прямые перелёты из Перми в Уфу. Направление рейса не было субсидируемым, возобновить летную программу может только сам перевозчик, рассказали в Минтрансе Прикамья.

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#Пермь#Минтранс#Субсидии#Прикамье#Рейсы#Авиакомпания#Башкирия#Уфа#Время в пути#КрасАвиа#Международный аэропорт#Перелёты
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