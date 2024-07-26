Авиаперевозчик «КрасАвиа» продолжит рейсы Пермь — Уфа до конца октября

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» продлила летную программу из Перми в Уфу до 20 октября. Информация об этом появилась на онлайн-табло международного аэропорта.
Всего в столицу Башкирии этой осенью из Перми планируется четыре рейса: 7 и 21 сентября (время в пути — 1 час), 6 и 20 октября (время в пути — 1 час 25 минут).
Ранее сообщалось, что перевозчик приостановил прямые перелёты из Перми в Уфу. Направление рейса не было субсидируемым, возобновить летную программу может только сам перевозчик, рассказали в Минтрансе Прикамья.