Экс-министр торговли Пермского края выступит в роли актера мюзикла

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Экс-министр развития торговли и предпринимательства Константин Пьянков участвует в благотворительном спектакле-мюзикле «Безымянная звезда». Об этом он сообщил на своей официальной странице во ВКонтакте.
— Это новый опыт для меня! Актер… Очень волнуюсь, как получится, но верю, что хорошее дело, и люди все подобрались очень открытые и активные! Приглашаю на мюзикл! , — пишет Пьянков.
Событие проходит в рамках федерального проекта «Знаменитости Детям». Мюзикл «Безымянная звезда» состоится в московском театре имени Пушкина 30 сентября. Стоимость билета на мероприятие варьируется 2 500 до 16 500 рублей.
Вырученные средства будут направлены в поддержку талантливым детям из малообеспеченных семей. Сразу после каждого мероприятия от проекта детям вручаются музыкальные инструменты, спортивная экипировка, деньги на оплату поездок на фестивали и конкурсы.
Константин Пьянков занимал пост министра развития предпринимательства и торговли Пермского края с 2010 по 2012 год.