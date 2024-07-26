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Экс-министр торговли Прикамья Пьянков сыграет в благотворительном мюзикле

Экс-министр торговли Пермского края выступит в роли актера мюзикла

26 июля 2024, 04:37
Фото: Константин Пьянков во ВКонтакте

Экс-министр торговли Прикамья Пьянков сыграет в благотворительном мюзикле

Мюзикл пройдет в Москве в рамках федерального проекта «Знаменитости Детям».

Экс-министр развития торговли и предпринимательства Константин Пьянков участвует в благотворительном спектакле-мюзикле «Безымянная звезда». Об этом он сообщил на своей официальной странице во ВКонтакте.

— Это новый опыт для меня! Актер… Очень волнуюсь, как получится, но верю, что хорошее дело, и люди все подобрались очень открытые и активные! Приглашаю на мюзикл! , — пишет Пьянков.

Событие проходит в рамках федерального проекта «Знаменитости Детям». Мюзикл «Безымянная звезда» состоится в московском театре имени Пушкина 30 сентября. Стоимость билета на мероприятие варьируется 2 500 до 16 500 рублей.

Вырученные средства будут направлены в поддержку талантливым детям из малообеспеченных семей. Сразу после каждого мероприятия от проекта детям вручаются музыкальные инструменты, спортивная экипировка, деньги на оплату поездок на фестивали и конкурсы.

Константин Пьянков занимал пост министра развития предпринимательства и торговли Пермского края с 2010 по 2012 год.

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#Благотворительность#Москва#Билеты#Мюзикл#Константин Пьянков#Знаменитости детям#Театр имени Пушкина#Талантливые дети#Музыкальные инструменты#Спортивная экипировка
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