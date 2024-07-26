Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322

УК РФ, предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе Перми. В настоящий момент сотрудниками федеральной проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.