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Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО

Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО

26 июля 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Гражданин Узбекистана незаконно проживал в России с февраля 2023 по апрель текущего года.
Сюжет
ФСБ

Сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю пресекли противоправную деятельность
гражданина Узбекистана, причастного к незаконному пересечению границы Российской Федерации. В пресс-службе ведомства сообщили, что с февраля 2023 по апрель текущего
года подозреваемый незаконно пребывал на территории страны.

«В целях незаконного въезда на территорию России иностранный гражданин
приобрел себе поддельный паспорт гражданина РФ и въехал на территорию
страны железнодорожным транспортом», — рассказали в силовых структурах.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322
УК РФ, предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе Перми. В настоящий момент сотрудниками федеральной проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

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#Пермский край#ФСБ#Уголовное дело#Преступления#Железнодорожный транспорт#Узбекистан#Следственный изолятор#Оперативно-розыскные мероприятия#Заключение под стражу#Незаконное пересечение границы#Фальшивый паспорт#Статья 322 УК РФ
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