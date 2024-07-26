Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю пресекли противоправную деятельность
гражданина Узбекистана, причастного к незаконному пересечению границы Российской Федерации. В пресс-службе ведомства сообщили, что с февраля 2023 по апрель текущего
года подозреваемый незаконно пребывал на территории страны.
«В целях незаконного въезда на территорию России иностранный гражданин
приобрел себе поддельный паспорт гражданина РФ и въехал на территорию
страны железнодорожным транспортом», — рассказали в силовых структурах.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322
УК РФ, предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе Перми. В настоящий момент сотрудниками федеральной проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.