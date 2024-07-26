Как защитить себя и свою семью от телефонных мошенников? Рекомендации

Гаджеты делают нашу жизнь проще — мы всегда можем связаться с близкими, мониторить новости и работать, не вставая с дивана. Но, увы, есть и обратная сторона — звонки от липовых сотрудников банка, надоедливые сообщения спамеров или сливы данных. Иногда кажется, что от этого всего буквально не скрыться, разве что уехать в тайгу и напрочь забыть о связи.