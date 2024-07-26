Когда в Прикамье придет тепло? Ответили синоптики

В выходные, 27 и 28 июля, Пермский край накроют дожди. В субботу на востоке и севере вероятны умеренные дожди, за сутки может выпасть до 10-20 мм, в центральных районах — слабые, на западе — без осадков. Температурный фон на востоке края составит +10…+12°, на юго-западе — +20°, в Перми — не выше +15°. Ветер будет постепенно слабеть, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.