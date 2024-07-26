Когда в Прикамье придет тепло? Ответили синоптики

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В выходные, 27 и 28 июля, Пермский край накроют дожди. В субботу на востоке и севере вероятны умеренные дожди, за сутки может выпасть до 10-20 мм, в центральных районах — слабые, на западе — без осадков. Температурный фон на востоке края составит +10…+12°, на юго-западе — +20°, в Перми — не выше +15°. Ветер будет постепенно слабеть, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
В воскресенье, больше всего осадков выпадет на севере края, в центральных районах ожидаются затяжные дожди. Температура воздуха в Перми составит +12…+14°, на севере и на юге края будет теплее — до +18°.
Потепление до +22° может наступить во вторник, 30 июля. Как сообщают синоптики, в период с пятницы до понедельника в Перми может вообще не наблюдаться прояснений, а это для июля достаточно редкое явление.