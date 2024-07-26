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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Прикамье 30 июля ожидается потепление до +22°С

Когда в Прикамье придет тепло? Ответили синоптики

26 июля 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье 30 июля ожидается потепление до +22°С

Выходные на этой неделе будут дождливыми.
Сюжет
ПГНИУ

В выходные, 27 и 28 июля, Пермский край накроют дожди. В субботу на востоке и севере вероятны умеренные дожди, за сутки может выпасть до 10-20 мм, в центральных районах — слабые, на западе — без осадков. Температурный фон на востоке края составит +10…+12°, на юго-западе — +20°, в Перми — не выше +15°. Ветер будет постепенно слабеть, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В воскресенье, больше всего осадков выпадет на севере края, в центральных районах ожидаются затяжные дожди. Температура воздуха в Перми составит +12…+14°, на севере и на юге края будет теплее — до +18°.

Потепление до +22° может наступить во вторник, 30 июля. Как сообщают синоптики, в период с пятницы до понедельника в Перми может вообще не наблюдаться прояснений, а это для июля достаточно редкое явление.

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#ПГНИУ#Пермский край#Осадки#Ветер#Дожди#Синоптики#Температура#Прояснения
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