Конный спорт призвали выгнать с Олимпиад

Чрезмерные и порой неразумные методы, применяемые PETA, не только сделали организацию объектом множества интернет-мемов, но и вызвали недоумение у многих защитников прав животных. Например, в 2012 году исследование, проведенное организацией Center for Consumer Freedom, показало, что в течение 15 лет в приюте при центральном офисе PETA в Норфолке усыпили около 27 тысяч животных, что составило 95% от общего числа принятых. Примечательно, что 84% из них усыпили в течение суток. Представитель организации Аманда Шинке тогда утверждала, что эвтаназия является неким проявлением любви к тем животным, которые потеряли защиту.