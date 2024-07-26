Конный спорт призвали выгнать с Олимпиад

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Эта инициатива была вызвана скандалом, связанным с трехкратной олимпийской чемпионкой Шарлоттой Дюжарден, которая была временно отстранена за жестокое обращение с лошадьми.
Как пишет newkhakasiya.online, после Олимпиады в Токио PETA уже обращалась с аналогичными просьбами. Эта организация добилась некоторых результатов, заменив в пятиборье конкур на велоспорт с 2028 года. Скандал, способствовавший этому изменению, произошел, когда тренер немецкой пятиборки Анники Шлой Ким Райзнер ударила непокорного коня.
Тем не менее зоозащитникам этого недостаточно — PETA требует полного запрета на использование лошадей в спорте. При этом РЕТА является радикальной организацией — настолько, что в США ее действия расценивались как терроризм, а в Великобритании её внесли в список угроз.
Чрезмерные и порой неразумные методы, применяемые PETA, не только сделали организацию объектом множества интернет-мемов, но и вызвали недоумение у многих защитников прав животных. Например, в 2012 году исследование, проведенное организацией Center for Consumer Freedom, показало, что в течение 15 лет в приюте при центральном офисе PETA в Норфолке усыпили около 27 тысяч животных, что составило 95% от общего числа принятых. Примечательно, что 84% из них усыпили в течение суток. Представитель организации Аманда Шинке тогда утверждала, что эвтаназия является неким проявлением любви к тем животным, которые потеряли защиту.
PETA менее активна в России, но организация периодически делает резкие заявления, например, призывая Владимира Путина запретить потребление мяса.
Стоит отметить, что конный спорт дебютировал 124 года назад на Олимпиаде-1900 в Стокгольме и последние 112 лет неизменно присутствует в программе.