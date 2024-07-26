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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Маршруты движения девяти автобусов в Перми поменяются 28 и 29 июля

Маршруты движения девяти автобусов в Перми поменяются на время выходных

26 июля 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney

Маршруты движения девяти автобусов в Перми поменяются 28 и 29 июля

На перекрестке улиц Пушкина и Куйбышева организуют ремонтные работы.

С завтрашнего дня, 27 июля, в Перми изменится движение девяти автобусов. Как рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта, на перекрестке ул. Пушкина и Куйбышева будут ремонтировать коммуникационные сети. Ограничения продлятся до 06:00 понедельника, 29 июля.

Автобусы №1, 19, 45, 59 и 74 при движении от Центрального рынка в направлении Комсомольского проспекта будут ехать по ул. Пушкина, Куйбышева, Революции, Компросу и далее по маршруту следования. При этом остановки «Центр Муравейник» и «Кинотеатр Октябрь» (в районе дома №43 по Компросу) временно не будут работать.

Автобусы №3, 30, 32, 55 и 77 при движении от Центрального рынка в направлении Компроса будут следовать по ул. Пушкина, Куйбышева, Революции, Компросу, Пушкина и далее по маршруту следования. Остановка «Центр Муравейник» не будет обслуживаться на период ремонта. Посадка и высадка пермяков, пользующихся этими маршрутами, будет проводиться на остановках «Стадион „Динамо“» и «Кинотеатр „Октябрь“».

Фото: пресс-служба департамента транспорта администрации Перми
#Общество#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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