Маршруты движения девяти автобусов в Перми поменяются на время выходных

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
С завтрашнего дня, 27 июля, в Перми изменится движение девяти автобусов. Как рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта, на перекрестке ул. Пушкина и Куйбышева будут ремонтировать коммуникационные сети. Ограничения продлятся до 06:00 понедельника, 29 июля.
Автобусы №1, 19, 45, 59 и 74 при движении от Центрального рынка в направлении Комсомольского проспекта будут ехать по ул. Пушкина, Куйбышева, Революции, Компросу и далее по маршруту следования. При этом остановки «Центр Муравейник» и «Кинотеатр Октябрь» (в районе дома №43 по Компросу) временно не будут работать.
Автобусы №3, 30, 32, 55 и 77 при движении от Центрального рынка в направлении Компроса будут следовать по ул. Пушкина, Куйбышева, Революции, Компросу, Пушкина и далее по маршруту следования. Остановка «Центр Муравейник» не будет обслуживаться на период ремонта. Посадка и высадка пермяков, пользующихся этими маршрутами, будет проводиться на остановках «Стадион „Динамо“» и «Кинотеатр „Октябрь“».