Маршруты движения девяти автобусов в Перми поменяются на время выходных

Автобусы №3, 30, 32, 55 и 77 при движении от Центрального рынка в направлении Компроса будут следовать по ул. Пушкина, Куйбышева, Революции, Компросу, Пушкина и далее по маршруту следования. Остановка «Центр Муравейник» не будет обслуживаться на период ремонта. Посадка и высадка пермяков, пользующихся этими маршрутами, будет проводиться на остановках «Стадион „Динамо“» и «Кинотеатр „Октябрь“».