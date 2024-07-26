На столичной площадке прошел диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

Выступавший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй раскрыл детали проведения китайских реформ и отметил, что открытость — это один из основных признаков модернизации в китайском стиле. Открытая политика, открытая экономика — это принципы, которые показывают другим странам приверженность Китая мирному курсу и высокую степень толерантности страны.