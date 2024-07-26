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На столичной площадке прошел диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

На столичной площадке прошел диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

26 июля 2024, 19:24
Фото: Медиакорпорация Китая / Медиаресурс «Большая Азия»
В медиацентре «Российской газеты» в Москве провели глобальный диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху — Глобальные возможности», пригласив на мероприятие представителей бизнес-сообщества и СМИ, общественных и политических деятелей, экспертов востоковедения, учащихся московских вузов.

Как сообщает bigasia.ru, к собравшимся на конференции гостям обратился гендиректор и главред Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он рассказал, что китайская модернизация благодаря однозначному и строгому курсу Компартии КНР получила многообещающие перспективы. Главный акцент проводимых ЦК КПК китайских реформ делается на человеке, а народ находится в центре внимания при проведении любых преобразований.

В рамках своего выступления на третьем пленуме ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин заявил:

«Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняют Китай, но и оказывают глубокое влияние на весь мир».

Шэнь Хайсюн обратился к присутствующим на мероприятии с заверением, что Китайская Народная Республика продолжит идти по пути реформирования, не теряя существующих связей и не возводя никаких барьеров с остальным миром.

Медиакорпорация Китая (CMG) имеет статус самого крупного на планете медийного холдинга. Она работает на самую масштабную аудиторию, рассказывая людям о китайском курсе реформ и открытости, создавая фундамент для диалога и делясь опытом КНР. Привлекая внимание к гуманитарным связям, CMG создает стратегию глобального партнерства, укрепляет и расширяет диалог культур, наращивая «международный круг друзей».

Выступавший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй раскрыл детали проведения китайских реформ и отметил, что открытость — это один из основных признаков модернизации в китайском стиле. Открытая политика, открытая экономика — это принципы, которые показывают другим странам приверженность Китая мирному курсу и высокую степень толерантности страны.

В ходе свободной дискуссии аудиторией задавались вопросы, в том числе звучали и конструктивные предложения по формированию актуальных путей развития российско-китайского партнерства.

#Общество
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