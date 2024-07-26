Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Как сообщает bigasia.ru, к собравшимся на конференции гостям обратился гендиректор и главред Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он рассказал, что китайская модернизация благодаря однозначному и строгому курсу Компартии КНР получила многообещающие перспективы. Главный акцент проводимых ЦК КПК китайских реформ делается на человеке, а народ находится в центре внимания при проведении любых преобразований.
В рамках своего выступления на третьем пленуме ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин заявил:
«Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняют Китай, но и оказывают глубокое влияние на весь мир».
Шэнь Хайсюн обратился к присутствующим на мероприятии с заверением, что Китайская Народная Республика продолжит идти по пути реформирования, не теряя существующих связей и не возводя никаких барьеров с остальным миром.
Медиакорпорация Китая (CMG) имеет статус самого крупного на планете медийного холдинга. Она работает на самую масштабную аудиторию, рассказывая людям о китайском курсе реформ и открытости, создавая фундамент для диалога и делясь опытом КНР. Привлекая внимание к гуманитарным связям, CMG создает стратегию глобального партнерства, укрепляет и расширяет диалог культур, наращивая «международный круг друзей».
Выступавший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй раскрыл детали проведения китайских реформ и отметил, что открытость — это один из основных признаков модернизации в китайском стиле. Открытая политика, открытая экономика — это принципы, которые показывают другим странам приверженность Китая мирному курсу и высокую степень толерантности страны.
В ходе свободной дискуссии аудиторией задавались вопросы, в том числе звучали и конструктивные предложения по формированию актуальных путей развития российско-китайского партнерства.