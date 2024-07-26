На СВО погиб 40-летний контрактник из Ёгвы

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В Ёгве (Кудымкарский округ) простятся с 40-летним Русланом Хасановым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщается на странице местной администрации в соцсетях.
Руслан родом и Березников. Родился в 1984 году. Мужчина служил по контракту и погиб 14 июля 2024 года. У него осталась мама, жена и дети.
Прощание с погибшим состоится в субботу, 27 июля, в 12:00в селе Ёгва возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.