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На СВО погиб 40-летний контрактник из Ёгвы

На СВО погиб 40-летний контрактник из Ёгвы

26 июля 2024, 15:49
Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа
Мужчина погиб 14 июля.

В Ёгве (Кудымкарский округ) простятся с 40-летним Русланом Хасановым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщается на странице местной администрации в соцсетях.

Руслан родом и Березников. Родился в 1984 году. Мужчина служил по контракту и погиб 14 июля 2024 года. У него осталась мама, жена и дети.

Прощание с погибшим состоится в субботу, 27 июля, в 12:00в селе Ёгва возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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#Военная операция на Украине#Кудымкар#Сво#Специальная военная операция
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