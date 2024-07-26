Пермский край втрое увеличил поставки леса в Азербайджан

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В 2024 году из Пермского края в Азербайджан вывезли в три раза больше леса по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
По данным ведомства, с 1 января по 18 июля 2024 года из Прикамья экспортировали 149,8 тыс. кубометров древесины, что в 3,4 раза больше аналогичного периода 2023 года. Тогда регион экспортировал в республику 44,5 тыс. кубометров леса.
Специалисты Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль, в ходе которого не выявили ни одного нарушения. Тем самым древесину признали соответствующей санитарным требованиям.
Ранее Управление Россельхознадзора сообщало, что с начала 2024 в Республику Туркменистан был вывезен 5471 кубометр лесной продукции.