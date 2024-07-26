Планы на канатную дорогу и последние трамваи. Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Лишиться свободы на срок до пяти лет может похититель электроэнергии из поселка Юго-Камский. Мужчина организовал подпольную ферму более чем со 150 единицами оборудования для добычи криптовалюты.
Но энергетики «прикрыли лавочку», обнаружив все оборудование. Оно опечатано и изъято. Ущерб, причиненный неучтенным энергопотреблением, оценен в несколько миллионов рублей.
В Пермь на этой неделе привезли два последних трамвая модели «Львенок». Новые вагоны сейчас проходят приемку и обкатку.
«Львята» прибыли в столицу Прикамья на год раньше, чем было запланировано. С января текущего года 30 из поставленных 44 вагонов работают на линии.
В Перми, на большой сцене драматического театра сегодня простились с народной артисткой России Лидией Аникеевой.
Лидия Аникеева более 50 лет служила в пермском театре, за эти годы исполнила более сотни ролей. Актриса первой на русской сцене сыграла Алкмену в «Амфитрионе» Г. Фигейредо, Франческу в спектакле «Как прежде, но лучше, чем прежде» Л. Пиранделло.
В Генплане Перми есть место под строительство канатной дороги, обратили внимание СМИ. Объект могли разместить на участке от Речного вокзала до ул. 1905 года.
Однако позже власти прокомментировали, что изменения в Генплан внесены были еще в 2017 году. Скоро его актуализируют, и канатной дороги в документации уже не окажется.
Лето началось с жаркой погоды, но потом постепенно она сменилась прохладой. На этой неделе пермяки снова достали ветровки, плащи и дождевики и стали носить их на постоянной основе.
А когда вернется жара? Об этом рассказал синоптик Андрей Шихов. Спойлер: этим летом еще можно будет позагорать.