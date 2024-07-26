Планы на канатную дорогу и последние трамваи. Главные новости недели в Прикамье

Лидия Аникеева более 50 лет служила в пермском театре, за эти годы исполнила более сотни ролей. Актриса первой на русской сцене сыграла Алкмену в «Амфитрионе» Г. Фигейредо, Франческу в спектакле «Как прежде, но лучше, чем прежде» Л. Пиранделло.