Повар из Перми арестован в Париже по обвинению в шпионаже

В Париже по обвинению в шпионаже арестован уроженец Перми Кирилл Грязнов. Как сообщает Sport Express, 7 мая, направляясь в Париж, Грязнов выпил на пересадке в Стамбуле, и ему отказали в посадке на борт. После этого мужчина, находясь уже в автомобиле из Турции в Болгарию, опять выпил и стал рассказывать знакомым, что едет в Париж с неким секретным заданием и повторял, что французы надолго запомнят эту Олимпиаду.