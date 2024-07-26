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Повар из Перми арестован в Париже по обвинению в шпионаже

Повар из Перми арестован в Париже по обвинению в шпионаже

26 июля 2024, 05:15
Фото: соцсети Кирилла Грязнова
Молодому человеку грозит до 30 лет тюремного срока.

В Париже по обвинению в шпионаже арестован уроженец Перми Кирилл Грязнов. Как сообщает Sport Express, 7 мая, направляясь в Париж, Грязнов выпил на пересадке в Стамбуле, и ему отказали в посадке на борт. После этого мужчина, находясь уже в автомобиле из Турции в Болгарию, опять выпил и стал рассказывать знакомым, что едет в Париж с неким секретным заданием и повторял, что французы надолго запомнят эту Олимпиаду.

Кирилл Грязнов доехал до Парижа, где был арестован. По обвинению в разведывательной деятельности уроженцу Перми грозит до 30 лет тюрьмы.

«Комсомольская правда» со ссылкой на французскую газету Le Monde пишет, что Кирилл работал юристом, а затем уехал в Париж учиться кулинарному мастерству в знаменитую кулинарную школу Le Cordon Bleu и с 2010 года подолгу жил во Франции. Также он участвовал в шоу «Выбери меня» на канале «Домашний» и «Реальная кухня» на канале РЕН ТВ.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Франция#Шпионаж#Повар
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