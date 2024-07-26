Повар из Перми арестован в Париже по обвинению в шпионаже

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:21
В Париже по обвинению в шпионаже арестован уроженец Перми Кирилл Грязнов. Как сообщает Sport Express, 7 мая, направляясь в Париж, Грязнов выпил на пересадке в Стамбуле, и ему отказали в посадке на борт. После этого мужчина, находясь уже в автомобиле из Турции в Болгарию, опять выпил и стал рассказывать знакомым, что едет в Париж с неким секретным заданием и повторял, что французы надолго запомнят эту Олимпиаду.
Кирилл Грязнов доехал до Парижа, где был арестован. По обвинению в разведывательной деятельности уроженцу Перми грозит до 30 лет тюрьмы.
«Комсомольская правда» со ссылкой на французскую газету Le Monde пишет, что Кирилл работал юристом, а затем уехал в Париж учиться кулинарному мастерству в знаменитую кулинарную школу Le Cordon Bleu и с 2010 года подолгу жил во Франции. Также он участвовал в шоу «Выбери меня» на канале «Домашний» и «Реальная кухня» на канале РЕН ТВ.