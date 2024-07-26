«Сережа очень тупой» и «Коридор». Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне

Ладно, внутри, когда мы видим образы людей, где почему-то перемешаны вымысел и реальность, и персонаж фильма «Курьер» живет по соседству с человеком, который своей тюбетейкой, профессией и именем (все данные на жильцов есть в специальном файле, на который выводит выдаваемый зрителям qr-код) напоминает драматурга Николая Коляду. Но деланность чувствуется и снаружи, где актеры готовятся играть эти образы. Тут-то и должна быть жизнь и искренность, но в движениях артистов заметна отрепетированность. Это ведь не просто взгляд за кулисы. Это взгляд за кулисы, когда артисты отлично знают, кто и как будет на них смотреть. И в этом жизни и искренности тоже нет. Из-за этого «отсутствия» и сплошной искусственности «Коридор» смотрится не как новое высказывание знаменитого режиссера, а как одно большое, словно сделанное для экзамена, упражнение постановщика и артистов.