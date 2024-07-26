Собственник отстаивает в суде право отключать воду «Дому Демидовых»

«Дом Демидовых» расположен в историческом здании в центре Перми. На первом этаже — кафе и пекарня, на втором — хостел. Все коммуникации предоставлялись по договору о возмещении затрат с собственниками соседнего здания, но в начале 2024 года собственники у соседних домов сменились. И стали требовать от владельцев «Дома Демидовых» заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Заявки были поданы, но оказалось, что технической возможности прямого подключения нет — только через соседние здания.