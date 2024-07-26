Собственник отстаивает в суде право отключать воду «Дому Демидовых»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Новый собственник соседнего с «Домом Демидовых» здания отстаивает в суде право отключать от водоснабжения известное заведение. Ранее суд постановил, что ресурсы отключены неправомерно.
«Дом Демидовых» расположен в историческом здании в центре Перми. На первом этаже — кафе и пекарня, на втором — хостел. Все коммуникации предоставлялись по договору о возмещении затрат с собственниками соседнего здания, но в начале 2024 года собственники у соседних домов сменились. И стали требовать от владельцев «Дома Демидовых» заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Заявки были поданы, но оказалось, что технической возможности прямого подключения нет — только через соседние здания.
Тогда один из собственников — «ТехПромавтоматика» — запросила за транзит ресурса 107 тыс. рублей в месяц. Владельцы «Дома Демидовых» посчитали такие запросы необоснованными. «ТехПромАвтоматика» пригрозила отключением от ресурсов: теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, тогда «Дом Демидовых» обратились в Арбитражный суд с иском о запрете на отключение. Суд встал на сторону истца, однако водоснабжение все-равно было отключено.
25 июля «ТехПромавтоматика» вышли в суд с иском об отмене решения об обеспечительных мерах. Иными словами — потребовали право отключать соседей от ресурсов. Суд иск отклонил. Однако на сегодняшний день ни холодного, ни горячего водоснабжения у «Дома Демидовых» нет.
Работа кафе и хостела полностью остановлена. Кроме того, по распоряжению руководителя «ТехПромавтоматики» перекрыт проезд к запасному входу в здание. Кухня перенесена на ул. Осинскую, 19.