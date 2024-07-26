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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В память о погибшей на Усьвинских столбах установлена табличка.

Суд начнет рассматривать дело о гибели туристки из Тюмени на Усьвинских столбах

26 июля 2024, 06:28
Фото: properm.ru
В память о погибшей на Усьвинских столбах установлена табличка.

Суд начнет рассмотрение дела о гибели тюменской туристки на Усьвинских столбах

Несчастный случай произошел в феврале 2021 года.
Сюжет
Туризм

В Чусовом начнется рассмотрение дела об организации туристического похода на Усьвинские столбы, закончившегося гибелью 38-летней Татьяны Мадеевой. Первое судебное заседание назначено на 5 августа, обратил внимание 59.ru.

Несчастный случай произошел 13 февраля 2021 года. Жительница Тюмени Татьяна отправилась в поход вместе с туристическим клубом «Тайга». Она шла по тропе, оступилась и упала в расщелину глубиной около 30 м, находившейся в полуметре от маршрута. Татьяна получила серьезные травмы. Путешественники долго ждали помощь спасателей, спустя пять часов туристку достали из ущелья. Пострадавшая скончалась по пути в больницу.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Чусовой предъявил обвинение 33-летнему жителю Тюмени, руководителю «Тайги» Сергею Григорьеву. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека. Мужчине грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

Тюменского предпринимателя будут судить за гибель туристки во время восхождения на Усьвинские столбы
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#Происшествия#Общество#Пермь#Туризм#Чусовой#Внутренний туризм#Усьвинские столбы#Усьва
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