Суд начнет рассматривать дело о гибели туристки из Тюмени на Усьвинских столбах

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:31
В Чусовом начнется рассмотрение дела об организации туристического похода на Усьвинские столбы, закончившегося гибелью 38-летней Татьяны Мадеевой. Первое судебное заседание назначено на 5 августа, обратил внимание 59.ru.
Несчастный случай произошел 13 февраля 2021 года. Жительница Тюмени Татьяна отправилась в поход вместе с туристическим клубом «Тайга». Она шла по тропе, оступилась и упала в расщелину глубиной около 30 м, находившейся в полуметре от маршрута. Татьяна получила серьезные травмы. Путешественники долго ждали помощь спасателей, спустя пять часов туристку достали из ущелья. Пострадавшая скончалась по пути в больницу.
Следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Чусовой предъявил обвинение 33-летнему жителю Тюмени, руководителю «Тайги» Сергею Григорьеву. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель человека. Мужчине грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.