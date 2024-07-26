Суд начнет рассматривать дело о гибели туристки из Тюмени на Усьвинских столбах

Несчастный случай произошел 13 февраля 2021 года. Жительница Тюмени Татьяна отправилась в поход вместе с туристическим клубом «Тайга». Она шла по тропе, оступилась и упала в расщелину глубиной около 30 м, находившейся в полуметре от маршрута. Татьяна получила серьезные травмы. Путешественники долго ждали помощь спасателей, спустя пять часов туристку достали из ущелья. Пострадавшая скончалась по пути в больницу.