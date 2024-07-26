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участницы проекта «Вернуть будущее» Дарья Ширинкина и Эля Никитина

«Теперь я пою дома». В Перми выпускница детдома с трудом выбила право на жилье

26 июля 2024, 08:55
Фото: Фонд чудес «Дедморозим»
участницы проекта «Вернуть будущее» Дарья Ширинкина и Эля Никитина
С помощью юристов выпускница детдома выиграла не один суд и добилась права на получение квартиры.

Выпускница детдома и участница проекта «Вернуть будущее» Дарья Ширинкина выиграла не один суд и добилась права на квартиру от Пермского управления жилищных отношений. Дом, в который пересилили девушку расположен в микрорайоне КамГЭС, сообщили в пресс-службе фонда «Дедморозим».

Дарье 21 год, и в прошлом году она завершила обучение в школе для детей с ограниченными возможностями. Ранее она воспитывалась в детском доме возле Кизела после того, как родные отказались от нее. В этом учреждении девушка смогла проявить свои музыкальные таланты и заняла призовое место на конкурсе пения под названием «Утренняя звезда». После достижения 18 лет девушке полагалось поступление в психоневрологический интернат, что могло бы лишить ее возможности стать счастливой.

К счастью, благодаря программе «Вернуть будущее» Дарье была оказана необходимая помощь и правовая поддержка во время судебных разбирательств. Все дела были выиграны, и вскоре она получила положенное жилье от государства. Позже девушка нашла себе преподавателя по вокалу.

«Я думала, что люди на колясках не могут получить квартиру, — делится Дарья Ширинкина. – А теперь я могу исполнять песни у себя дома

В проекте «Вернуть будущее» участвуют 17 выпускников детских домов с ограничениями по здоровью. Вместо жизни в интернатах они учатся самостоятельно справляться с повседневными задачами. Большинство из них уже проживают в специально адаптированных квартирах, а еще 5 квартир переданы ребятам управлением жилищных отношений.

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