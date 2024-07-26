«Теперь я пою дома». В Перми выпускница детдома с трудом выбила право на жилье

Дарье 21 год, и в прошлом году она завершила обучение в школе для детей с ограниченными возможностями. Ранее она воспитывалась в детском доме возле Кизела после того, как родные отказались от нее. В этом учреждении девушка смогла проявить свои музыкальные таланты и заняла призовое место на конкурсе пения под названием «Утренняя звезда». После достижения 18 лет девушке полагалось поступление в психоневрологический интернат, что могло бы лишить ее возможности стать счастливой.