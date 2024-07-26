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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Ученые установили, что зеленый цвет помогает от боли

26 июля 2024, 04:02
Проблему нелекарственной терапии исследовали докторант Мигель Мартинес и профессор Франсиско Лопес из Университета Гранады (Испания).

Таким образом, появился механизм терапии хронической боли и связанных с ней сопутствующих факторов. Известно, что 20% человечества страдает от патологических болезненных состояний. Это негативно отражается на экономике и социальном устройстве общества.

Хроническая боль приводит к депрессиям, тревожности и иным проблемам. По данным The Conversation, лекарственные средства для купирования симптомов не так эффективны и обладают сильными побочными эффектами, к примеру, вызывают зависимость, передает ИА RuNews24.ru.

Альтернативу в 2022 году предложили исследователи из Аризонского университета. Оказалось, что зеленый свет привел к росту воспроизводства эндогенных опиоидных пептидов (β-эндорфина и проэнкефалина). Последние — это разновидность морфина.

Такие же результаты получил нейробиолог из КНР Ю-Лонг Тан (институт Фудань).

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