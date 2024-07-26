Ухудшилось состояние мальчика, которого ударило током на станции Чайковская

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Подросток, который получил удар током, перелезая через грузовой поезд на станции Чайковская, находится в тяжелом состоянии. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
В ведомстве добавили, что мальчик продолжает лечение в условиях стационара. По данным Properm.ru, он лечится в Пермском краевом ожоговом центре. Ранее Пермский ЛО МВД сообщал, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии.
Напомним, 23 июля 13-мальчик решил перелезть через грузовой состав сверху и получил удар током. Пермский ЛО МВД проводит проверку по данному факту.