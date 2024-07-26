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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Ухудшилось состояние мальчика, которого ударило током на станции Чайковская

Ухудшилось состояние мальчика, которого ударило током на станции Чайковская

26 июля 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
По данным Properm.ru, ребенок находится в Пермском краевом ожоговом центре.

Подросток, который получил удар током, перелезая через грузовой поезд на станции Чайковская, находится в тяжелом состоянии. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве добавили, что мальчик продолжает лечение в условиях стационара. По данным Properm.ru, он лечится в Пермском краевом ожоговом центре. Ранее Пермский ЛО МВД сообщал, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 23 июля 13-мальчик решил перелезть через грузовой состав сверху и получил удар током. Пермский ЛО МВД проводит проверку по данному факту.

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#Происшествия#Детский мир#Пострадал ребенок#Ржд#Железная дорога
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