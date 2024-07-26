В Екатеринбурге умер бывший глава Минприроды Прикамья Константин Черёмушкин

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 09:03
Бывший глава Министерства природы Пермского края, руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черёмушкин скончался в Екатеринбурге. Ему было 53 года.
По данным телеграм-канала «Погоны и галстуки», чиновник отдыхал с семьей в баре в центре Екатеринбурга. Мужчина вышел на улицу и ему стало плохо. Он сел на лавочку и скончался.
В Ростехнадзоре официально подтвердили смерть Константина Черемушкина. Чиновник скончался 25 июля.
Константин Черёмушкин был назначен сначала заместителем министра, а затем и. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в феврале 2013 года. С 2017 году он был главой Западно-Уральского управления Ростехнадзора.