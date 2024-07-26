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В Екатеринбурге умер бывший глава Минприроды Прикамья Константин Черёмушкин

В Екатеринбурге умер бывший глава Минприроды Прикамья Константин Черёмушкин

26 июля 2024, 08:49
Фото: zural.gosnadzor.ru
Чиновнику было 53 года.

Бывший глава Министерства природы Пермского края, руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черёмушкин скончался в Екатеринбурге. Ему было 53 года.

По данным телеграм-канала «Погоны и галстуки», чиновник отдыхал с семьей в баре в центре Екатеринбурга. Мужчина вышел на улицу и ему стало плохо. Он сел на лавочку и скончался.

В Ростехнадзоре официально подтвердили смерть Константина Черемушкина. Чиновник скончался 25 июля.

Константин Черёмушкин был назначен сначала заместителем министра, а затем и. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в феврале 2013 года. С 2017 году он был главой Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

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#Минприроды#Ростехнадзор#Министр#Некролог
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