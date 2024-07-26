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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

В Перми 27 и 28 июля изменится движение трех автобусных маршрутов

В Перми 27 и 28 июля изменится движение трех автобусных маршрутов

26 июля 2024, 10:43
Фото: properm.ru
Также, в эти выходные перестанут обслуживаться несколько остановочных пунктов.

В Перми с 23:59 26 июля до 05:00 29 июля будет временно изменено движение автобусных маршрутов №3, 40 и 47. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Автобусы №3 и 40 будут следовать в выходные в направлении шоссе Космонавтов после ул. Мира по ул. Братьев Игнатовых вместо ул. Советской Армии. Обратного направления изменения не коснутся. Маршрут №47 будет проходить в объезд по ул. Мира с посадкой и высадкой пассажиров на всех установленных пунктах.

Кроме того, в этот период не будут обслуживаться остановки «ДК имени Гагарина» и «9 мая» по ул. Мира, а также «Советской Армии» и «Баумана» по ул. Советской Армии. «Вы можете воспользоваться остановками „ДК имени Гагарина“ по ул. Братьев Игнатовых, „Больничный городок“ и „9 мая“ по шоссе Космонавтов», — сообщили департаменте транспорта.


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#Пермь#Транспорт#Автобусы#Департамент транспорта#Изменение маршрутов
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