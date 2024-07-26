В Перми 27 и 28 июля изменится движение трех автобусных маршрутов

Автобусы №3 и 40 будут следовать в выходные в направлении шоссе Космонавтов после ул. Мира по ул. Братьев Игнатовых вместо ул. Советской Армии. Обратного направления изменения не коснутся. Маршрут №47 будет проходить в объезд по ул. Мира с посадкой и высадкой пассажиров на всех установленных пунктах.