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В Перми ИГЖН дисквалифицировала директора УК «Качество жизни» Веру Гудкову

В Перми главу управляющей компании наказали за грязный подъезд

26 июля 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney

В Перми ИГЖН дисквалифицировала директора УК «Качество жизни» Веру Гудкову

Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Инспекция госжилнадзора Пермского края добилась дисквалификации директора управляющей компании ООО УК «Качество жизни» Веры Гудковой на шесть месяцев. Причиной этому послужило ненадлежащее обслуживание дома №126 по ул. Пермская, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установили, что в многоквартирном доме не проводится должная уборка, обнаружена грязь на полу, стенах, радиаторах отопления, подоконниках, а также лестницах. По данному факту инспекция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

А в мае Ленинский суд признал женщину виновной и дисквалифицировал на один год. Вера Гудкова постаралась оспорить решение суда и подала жалобу. По результатам которой срок был снижен до 6 месяцев.

17 июля приговор вступил в силу.

Как отмечают в пресс-службе суда, Вера Гудкова неоднократно привлекалась к административной ответственности, в ходе которой ей назначали наказания на сумму более 330 000 рублей.

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#Суд#Пермь#Пермский край#Уголовное дело#Дисквалификация#Жалоба#Управляющая компания#Госжилнадзор
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