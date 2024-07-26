В Перми главу управляющей компании наказали за грязный подъезд

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Инспекция госжилнадзора Пермского края добилась дисквалификации директора управляющей компании ООО УК «Качество жизни» Веры Гудковой на шесть месяцев. Причиной этому послужило ненадлежащее обслуживание дома №126 по ул. Пермская, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки установили, что в многоквартирном доме не проводится должная уборка, обнаружена грязь на полу, стенах, радиаторах отопления, подоконниках, а также лестницах. По данному факту инспекция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
А в мае Ленинский суд признал женщину виновной и дисквалифицировал на один год. Вера Гудкова постаралась оспорить решение суда и подала жалобу. По результатам которой срок был снижен до 6 месяцев.
17 июля приговор вступил в силу.
Как отмечают в пресс-службе суда, Вера Гудкова неоднократно привлекалась к административной ответственности, в ходе которой ей назначали наказания на сумму более 330 000 рублей.