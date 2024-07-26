В Перми птицефабрика оформила 670 тонн цыплят-бройлеров как курицу

С 2 по 9 июля 2024 года государственные ветеринарные врачи оформили сопроводительные документы на выработку 670,2 тонн тушек цыплят-бройлеров, где в качестве сырья использовалась 670,2 тонн куриц. Это является нарушением, так как тип сырья не соответствует типу выработанной продукции. После этого тушки были полностью использованы в качестве сырья при производстве куриной продукции, которая была реализована в розничные сети Перми.