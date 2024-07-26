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В Перми птицефабрика оформила 670 тонн цыплят-бройлеров как курицу

В Перми птицефабрика оформила 670 тонн цыплят-бройлеров как курицу

26 июля 2024, 02:49
Фото: ideogram.ai
Предприятию вынесено предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Сотрудники Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявили нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Предприятие занимается производством, переработкой и реализацией продукции животного происхождения в Перми.

С 2 по 9 июля 2024 года государственные ветеринарные врачи оформили сопроводительные документы на выработку 670,2 тонн тушек цыплят-бройлеров, где в качестве сырья использовалась 670,2 тонн куриц. Это является нарушением, так как тип сырья не соответствует типу выработанной продукции. После этого тушки были полностью использованы в качестве сырья при производстве куриной продукции, которая была реализована в розничные сети Перми.

«Данные факты говорят о нарушении требований Закона РФ „О ветеринарии“, Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, ФЗ „О качестве и безопасности пищевых продуктов“", — сообщили в пресс-службе ведомства.

На этой неделе, 23 июля, надзорное ведомство вынесло организации предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, также предложено было принять меры по их обеспечению.

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