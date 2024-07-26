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В Перми расселили жителей трех аварийных домов

В Перми расселили жителей трех аварийных домов

26 июля 2024, 03:15
Фото: 1MI
В них проживали 179 человек.

В Перми произошло расселение трех аварийных домов. Все жители получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье. Расселение пермяков проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и региональных программ по расселению, сообщили в администрации города

В 2024 году закончилось расселение аварийного многоквартирного дома по ул. Энгельса, 23, 1952 года постройки. Здесь располагались 66 жилых помещений, общей площадью 1200,79 кв. метра. Всего здесь проживали порядка 100 человек.

Также завершено расселение двух многоквартирных домов 1958 года постройки на ул. Маяковского, 30 и ул. Татьяны Барамзиной, 23А. В здании на ул. Маяковского было десять жилых помещений общей площадью 414,2 кв. метра, в которых проживали 26 человек. В доме на ул. Татьяны Барамзиной находилось 13 помещений площадью 434,6 кв. метра. В них жили 53 человека.

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#Пермь#Аварийные дома#Расселение#Многоквартирные дома#Национальный проект#Жильё и городская среда#Региональные программы
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