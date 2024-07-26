В Перми расселили жителей трех аварийных домов

Также завершено расселение двух многоквартирных домов 1958 года постройки на ул. Маяковского, 30 и ул. Татьяны Барамзиной, 23А. В здании на ул. Маяковского было десять жилых помещений общей площадью 414,2 кв. метра, в которых проживали 26 человек. В доме на ул. Татьяны Барамзиной находилось 13 помещений площадью 434,6 кв. метра. В них жили 53 человека.