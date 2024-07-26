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В Перми снесли пристройку к зданию на Октябрьской площади

В Перми снесли пристройку к зданию на Октябрьской площади

26 июля 2024, 05:52
Фото: properm.ru
Пристрой находился напротив главного корпуса Политеха.

В Перми на Октябрьской площади демонтировали пристрой у здания на Комсомольском проспекте, 34. Первым на это обратило внимание 59.RU.

В начале прошлого года сообщалось, что администрация Перми не смогла изъять через суд земельный участок перед зданием «ПромСтройПроекта» на Комсомольском проспекте, 34. Изначально власти города пытались решить вопрос вне суда, но осуществить это не удалось. Чиновники готовы заплатить собственникам земли 7 млн рублей. Речь идет об участке площадью 1,4 тыс. кв м.

Изъять землю мэрия планировала еще в 2019 году в связи с утверждением проекта планировки и межевания. В 2021 году дело передано в краевой Арбитражный суд, но до рассмотрения дела по существу владельцы участка смогли в Пермском краевом суде оспорить проект планировки в части их земельного участка. Так, решение об изъятии земли для муниципальных нужд прекратило свое действие.

Предполагалось, что земельный участок хотели передать под общественные нужды.

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#Пермь#Комсомольский проспект#Октябрьская площадь#Иск#Мэрия#Пристрой#Промстройпроект#ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ#Муниципальные власти#Изъятие участка
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