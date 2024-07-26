В Перми снесли пристройку к зданию на Октябрьской площади

Изъять землю мэрия планировала еще в 2019 году в связи с утверждением проекта планировки и межевания. В 2021 году дело передано в краевой Арбитражный суд, но до рассмотрения дела по существу владельцы участка смогли в Пермском краевом суде оспорить проект планировки в части их земельного участка. Так, решение об изъятии земли для муниципальных нужд прекратило свое действие.